"واديكو" تطلق مشروعين لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية للفوسفات

دشنت شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية "واديكو" مشروعين جديدين يمثلان نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية لخام الفوسفات، حيث تم تدشين أول خط إنتاج لخام الفوسفات بالشركة يعمل بتكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة جودة الفوسفات المنتج والعمل بأساليب صديقة للبيئة، كما تم تدشين معسكر الاعاشة الجديد للعاملين مما يعكس توجه الشركة نحو تحقيق أعلى معايير السلامة والاستدامة بمواقعها بصعيد مصر.

حضر الافتتاح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس امجد عبدالرازق غنيم رئيس شركة واديكو وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات القطاع.

وتقدم الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالشكر للعاملين بشركة واديكو، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة تأتى ترجمة لتكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بدعم العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل، مشيدا بتشغيل الشركة لأول كسارة لها لخام الفوسفات، مؤكدًا أن شركة واديكو سبّاقة في تبني أحدث التطوير في عمليات التعدين.

خط إنتاج جديد يعمل بنظام التحكم الآلي

و من جانبه اكد المهندس امجد عبدالرازق غنيم رئيس شركة واديكو، أن خط الإنتاج الجديد للفوسفات يعمل بنظام PLC للتحكم الآلي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا، ويتميز بتقنيات متطورة تشمل سيور نقل مغطاة تقلل الغبار بنسبة تتراوح بين (70%-80%) مما يحد من التلوث ويحافظ على صحة العاملين والبيئة المحيطة، بالإضافة لغرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة تغطي جميع أجزاء الكسارة لتحقيق أعلى معايير الأداء والمراقبة لضمان جودة الخام المنتج ، ويسهم المشروع في تقليل الغبار الناتج عن العمليات التعدينية بما يتماشى مع اهداف محورى التعدين وحماية البيئة وخفض الانبعاثات باستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية .

وتم تفقد المعسكر الجديد الخاص بإقامة العاملين والذي يعد نموذجا لبيئة العمل الأمنة والمتكاملة ويعكس التزام واديكو بتطبيق معايير السلامة والاهتمام بالعنصر البشرى في مواقع الإنتاج.

