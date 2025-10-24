مجلة آداب الوادي الجديد تحصل على اعتماد "أرسيف" لعام 2025

أعلنت مجلة كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، عن نجاحها في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات العربي "أرسيف (ARCIF)" لعام 2025، والمتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لتقييم المجلات العلمية، والبالغ عددها (32) معيارًا دقيقًا، وذلك في إنجاز أكاديمي جديد يعكس تميّز البحث العلمي وجودة النشر في جامعة الوادي الجديد.

وبهذا الإنجاز، انضمت المجلة إلى نخبة من المجلات العربية المصنّفة، حيث جاءت ضمن الفئة (Q4) على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لهيئة التحرير وهيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد في دعم النشر العلمي الرصين وتعزيز المكانة الأكاديمية للمجلة.

وأعرب الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب ورئيس تحرير المجلة العلمية عن فخره بهذا التقدير العربي المرموق، مؤكدًا أن هذا التصنيف يمثل ثمرة العمل الجماعي والالتزام بمعايير الجودة والشفافية العلمية في النشر الأكاديمي.

وأضاف أن الكلية تسعى بخطى واثقة نحو الارتقاء بالمجلة إلى فئات أعلى (Q3 وQ2) في الدورات القادمة من تصنيف "أرسيف".

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود مصطفى وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس تحرير المجلة العلمية أن هذا الاعتماد يعكس ثقة المجتمع العلمي العربي والدولي في المجلة، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيواصل العمل على توسيع قاعدة الباحثين والمراجعين الدوليين، وتبني أحدث آليات التحكيم والنشر الإلكتروني بما يواكب التحول الرقمي في البحث العلمي.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الموجود مدير تحرير المجلة أن معامل "أرسيف (ARCIF)" يعد أحد أهم المبادرات العربية في مجال قياس جودة وتأثير المجلات العلمية المحكمة، ويخضع لإشراف اتحاد الجامعات العربية، ويستند إلى معايير دقيقة تشمل النزاهة الأكاديمية، وانتظام النشر، وتنويع المساهمات البحثية، ومدى استشهاد الأبحاث المنشورة.

