إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد

أعلنت مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادى الجديد، عن استقبال قسم الحوادث بالمستشفى سائحة تحمل الجنسية البريطانية تبلغ من العمر 60 عامًا، تعرضت لإصابة في الجبهة والأنف نتيجة حادث بسيط.

وقالت المستشفى في بيان لها إنه جرى استقبالها على الفور بقسم الحوادث، حيث جرى توقيع الكشف الطبي المبدئي وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل اللازمة، مع عرضها على أطباء العظام والأنف والأذن للاطمئنان على حالتها العامة.

وأضافت المستشفى في بيانها أنه جرى تحويلها إلى غرفة العمليات الصغرى، حيث أُجريت لها بعض الغرز الجراحية اللازمة بالجبهة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى استقرار حالتها، وهي الآن بحالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عاشور – مدير مستشفى الخارجة التخصصي استمرار جاهزية قسم الحوادث والطوارئ لاستقبال جميع الحالات على مدار الساعة، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن السائحة البريطانية اعربت عن شكرها وامتنانها للفريق الطبي على سرعة الاستجابة وحسن الرعاية التي تلقتها داخل المستشفى.

