الجمعة 24 أكتوبر 2025
أخبار مصر

اليوم، بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان

 بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، اليوم تشغيل قطارات جديدة على بعض الخطوط وعودة تشغيل قطارات على خط أسوان القاهرة والعكس بداية من اليوم.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عودة تشغيل Top Vip  من القاهرة إلى أسوان برقم قطار 82 الساعة 9.10 مساء، وكذلك من أسوان إلى القاهرة برقم قطار 83 الساعة 4.20 مساء.


وتعد هذة النوعية من القطارات أعلى فئة من عربات القطارات  وتُعرف بفخامتها وتجهيزاتها مثل الشاشات الـ LED في كل كرسي والكافيتريا. و هذه العربات صناعة مصرية" بالتعاون مع شركة صينية، وهي جزء من شبكة قطارات “VIP”.

على صعيد آخر تعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على اعتماد برامج تشغيل تساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة  للركاب على مدار الساعة. 

