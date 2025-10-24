حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(604) شاحنة و(45) سيارة،

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(278) شاحنة و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(326) شاحنة و(17) سيارة.

شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية1 ومغادرة السفينة PELAGOS EXPRESS،. فيما تداول ميناء نويبع (3475) طن بضائع و(312) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة. كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة ENGI علي متنها (3500 ) طن حديد تسليح تصدير الي جدة.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 759 راكبا بموانئها.



