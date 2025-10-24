مترو الأنفاق يحذر من تداول الاشتراك الطلابي بين أفراد العائلة

الجمعة 24 أكتوبر 2025
 حذرت شركات مترو الأنفاق من تداول الاشتراك الطلابي بين أفراد العائلة أو مع أي شخص آخر، مؤكدة أن الاشتراك مخصص للاستخدام الشخصي للطالب فقط.

وأوضحت الشركات أن أي مخالفة لهذا القرار قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية، داعية جميع الطلاب إلى الالتزام بشروط الاستخدام للحفاظ على حقوقهم وتجنب العقوبات.

على صعيد آخر، أكدت شركات المترو استمرار العمل بإصدار الاشتراكات الطلابية للطلاب الذين لم يحصلوا على اشتراكهم بعد، في إطار تقديم أفضل خدمة بأقل الأسعار.

ويعمل مترو الأنفاق على توفير الاشتراكات الطلابية حتى نهاية العام الدراسي 2025، لضمان استفادة جميع الطلاب من هذه الخدمة بسهولة ويسر.

العام الدراسي 2025 الاشتراكات الطلابية نهاية العام الدراسي مترو الأنفاق

الجريدة الرسمية