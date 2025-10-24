أخبار مصر اليوم: استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية.. بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية وجاءت كالتالي.
وجاءات أهم الأخبار كمايلى اليوم، بدء تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان
بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، اليوم تشغيل قطارات جديدة على بعض الخطوط وعودة تشغيل قطارات على خط أسوان القاهرة والعكس بداية من اليوم.
الأرصاد: طقس ربيعي لطيف ينتظر المواطنين غدًا السبت
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.
"الوزراء" يكشف استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم.. استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه".
الري تكشف حقيقة ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى النيل
تداول رواد صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي محتويات بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه.
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.
مترو الأنفاق يحذر من تداول الاشتراك الطلابي بين أفراد العائلة
حذرت شركات مترو الأنفاق من تداول الاشتراك الطلابي بين أفراد العائلة أو مع أي شخص آخر، مؤكدة أن الاشتراك مخصص للاستخدام الشخصي للطالب فقط.
بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو، المجلس الأعلى للجامعات يكرم خالد العناني
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، تكريم المجلس الأعلى للجامعات للدكتور خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، وذلك في رحاب جامعة الإسكندرية.
رئيس الوزراء الماليزي يلتقي المفتي في كوالالمبور ويشيد بدور مصر في نصرة قضايا الأمة
التقى رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بحضور السفير المصري لدى ماليزيا، كريم السادات، والشيخ، أحمد فواز علي فاضل، مفتي ماليزيا، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمقر مسجد القدوس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير، الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوي آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية.
