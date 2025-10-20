محامي ضحية قاتل الإسماعيلية: المتهم كتب عبارات تحض على العنف والكراهية بجدران غرفته

قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم بقتل موكله دوَّن عدد من العبارات المقتبسة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الخاصة بالقتلة المتسلسلين والتي تحض على العنف والكراهية وسفك الدماء.

عبارات كراهية على جدران غرفة المتهم

وأوضح أن تلك العبارات اكتشفتها جهات التحقيق على جدران غرفة المتهم بقتل موكله الصغير خلال معاينتها لمسرح الجريمة.

التحقيق مع قاتل الإسماعيلية الصغير

أكد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت.



استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش.

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه

بالإضافة إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بإلقاء أجزاء من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلومتر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه.

