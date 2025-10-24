جولات مفاجئة للتفتيش على الوحدات الصحية بالإسماعيلية

وجهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فريق إشراف مديرية الصحة والذى يضم عددا من الإدارات المختلفة بإجراء جولات مفاجئة على الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة وذلك لقياس مدي الانضباط وسير العمل بالوحدات.

فريق الإشراف بمديرية الصحة يجرى جولات بالوحدات الصحية

وقام فريق الإشراف بمديرية الصحة والذى يضم ٨ إدارات فنية (الرعاية الأساسية، الأسنان، التمريض، التفتيش الصيدلي، المعامل، تنمية الأسرة، مكافحة العدوى )بالمرور على وحدة طب أسرة البعالوة التابعة لإدارة التل الكبير الصحية.

جانب من المرور على الوحدات الصحية،فيتو

جانب من المرور على الوحدات الصحية،فيتو

تفقد أقسام الوحدة

تفقد فريق الإشراف أقسام الوحدة المختلفة وتشمل غرفة الاستقبال، عيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الاسرة، الصيدلية، المعمل، غرفة التطعيمات ومتابعة فريق المبادرات الرئاسية.

تدريب التمريض على الإنعاش القلبي

وحرص فريق إشراف إدارة التمريض بمديرية الصحة في الإسماعيلية، على تدريب تمريض الإستقبال على الإنعاش القلبى الرئوى، كما قام فريق إشراف إدارة الأسنان بمتابعة الإلتزام بالتوعية وتنفيذ ندوات صحة الأسنان للمترددين داخل الوحدة ومتابعة توفر جميع المستلزمات بالوحدة.

وقام إشراف إدارة سلامة المرضى بالتأكد من إنتظام سير العمل والإلتزام بسياسات الجودة وتفعيل نموذج الموافقة على التدخل الجراحي في تنظيم الأسرة وعيادة الأسنان كأداة مستخدمة لتفعيل مشاركة المريض في خطة الرعاية الصحية المقدمة.

كما تابع فريق مكافحة العدوى، تطبيق سياسات مكافحة العدوى وتردد مختلف العيادات ومعدّل صرف الوسائل بعيادة تنمية الأسرة وإنتظام العمل بغرفة التطعيمات وسلامة سلاسل التبريد.

وقام إشراف التفتيش الصيدلي بالتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية،كما تابع فريق إشراف المبادرات معدل تردد المواطنين على الكشف بمبادرة ١٠٠ مليون صحة من خلال الفريق الثابت بالوحدة،وتم عرض السلبيات على مدير الوحدة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة تصحيحها.

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الاداء والمتابعة المستمرة لتلافى السلبيات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة إنتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.