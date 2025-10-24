تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية

اختتمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، الدورة التدريبية التي استهدفت تدريب 25 صيدليا من المكلفين الجدد، للتعرف على مهام الصيدلي الحكومي، بالتنسيق مع إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

تنشيط التعليم الطبي

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على أن التدريب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتنشيط التعليم الطبى المستمر والارتقاء بمستوى الكوادر الطبية من الصيادلة لتحسين الأداء داخل المنشآت الصحية.

الهدف والمستهدف من التدريب

وأوضحت الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة، أن الدورة استهدفت 25 صيدلىا من المكلفين الجدد وصيادلة المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، واطلاعهم على كل جديد بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

حاضرت في الدورة الدكتورة منى محمود الخولى مدير التفتيش الصيدلي الحكومي بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وتناولت خلالها العديد من الموضوعات منها دور الصيدلى فى المنشآت والإدارات التابعة لمديرية الشئون الصحية، لائحة المخازن، التخزين الجيد للدواء وأمن وسلامة المنشآت وإدارة المخزون دور الصيدلي في التثقيف الدوائي للمرضى وأثر إدارة الوقت في تنظيم دور الصيدلي.

واستكملت بشرح الدورة المستندية والدفاتر والاستمارات بإدارة المخازن وجرد الأصناف من حيث الأهداف واللجان ومحاضر الجرد، واجبات المفتش الصيدلي والمعايير المنظمة لعمل الصيدلي بالمنشآت الحكومية، كما تم تنفيذ ورشة عمل للاطلاع على نماذج تقارير التفتيش الصيدلى لتلافى السلبيات.

وفي ختام الدورة قامت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية بتكريم الدكتور محمد السيد البطل الصيدلي الأول بمستشفى حميات التل الكبير بشهادة الصيدلي المثالي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المميزة فى تطوير بيئة العمل، كما تم تسليم الصيادلة المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

أشرفت على الدورة دكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.