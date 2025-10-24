حضور جماهيري حاشد بديفيليه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 25 (فيديو وصور)

شهد شارع محمد علي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الـ 25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيليه المهرجان، مع إجراءات أمنية مشددة فى حضور جماهيري حاشد.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة كل من: اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

جانب من فعاليات الديفيلية، فيتو

عروض مبهرة للفرق المشاركة

وتفاعل الجماهير والحضور مع الفرق العربية والاجنبية المشاركة بالمهرجان والتي أشعلت الديفيلية من خلال رقصاتها الشعبية والفلكلورورية المبهرة.

الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وأقيمت فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

فيما تقام فاعليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم غد السبت في محافظة الإسماعيلية وحديدا بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.

وصول عدد من الفرق المشاركة بالمهرجان

وكانت قد وصلت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.

وتشمل الفرق المشاركة كل من رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.



و أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذى يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان

وكانت قد أنهت محافظة الاسماعيلية كافة استعداداتها لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة.

موعد إقامة المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري وسط أجواء متميزة.

