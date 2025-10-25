بسبب خلافات مصاهرة، مقتل شاب على يد ابن عمه بالدقهلية

شهدت قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية مقتل شاب على يد نجل عمه لخلافات زوجية، حيث تربطهم علاقة نسب.

مقتل شاب على يد نجل عمه في ميت غمر

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب على يد آخر في قرية دنديط.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وبالفحص تبين مقتل الشاب أحمد يسرى الجصفاوى سائق على يد نجل عمه إسماعيل عصام الجصفاوي لخلافات زوجية حيث تربطهم علاقة نسب.

نقل الجثمان لمشرحة وضبط المتهم

وجرى نقل جثمان المجني عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

