حوادث

تفاصيل مقتل صاحب مغسلة بطلق ناري في أكتوبر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

شهد الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، جريمة قتل بالرصاص راح ضحيتها صاحب مغسلة يعمل في المنطقة، فيما فر المتهم من موقع الحادث قبل وصول الأجهزة الأمنية. 

تفاصيل جريمة 6 أكتوبر

وكان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى المغاسل بالقرب من ميدان الحصري. 

طلق ناري ينهي حياة صاحب مغسلة  

و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة برفقة سيارة إسعاف، وتبين مقتل صاحب المغسلة متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر. 

وأوضحت التحريات الأولية أن أحد الأشخاص أطلق النار على المجني عليه إثر خلاف سابق بينهما ثم لاذ بالفرار، بينما تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تكلف بسرعة ضبط الجاني 

وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة حال ضبطه، وسماع أقوال شهود العيان. كما كلفت فريق المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم الهارب وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة. 





وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على دوافع الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني. 

الجريدة الرسمية