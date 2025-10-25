حكام مباريات الأحد في الدوري المصري الممتاز، أبرزها فاركو والإسماعيلي

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.. وأبرزها مباراة فاركو ضد الإسماعيلي.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا، فيتو

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا

تنطلق مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5:00 مساءا على استاد هيئة قناة السويس

مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا يديرها عبدالرحمن كراوش حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد عاطف الزناري مساعد أول ومحمد خالد عيد مساعد ثاني وأحمد ماجد حكما رابعا ووليد ناجي حكما لتقنية وشريف عبدالله حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة فاركو والإسماعيلي، فيتو

فاركو ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة فاركو والإسماعيلي في تمام الساعة 8:00 مساءا على استاد برج العرب

مباراة فاركو أمام الإسماعيلي يديرها محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه كلا من اسلام أبو العطا مساعد أول ومحمد علي توفيق " شكيكا " مساعد ثاني ومحمد كابو حكما رابعا ومحمد الشناوي حكما لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة طلائع الجيش وزد، فيتو

طلائع الجيش ضد زد

تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد زد في تمام الساعة 8:00 على استاد جهاز الرياضة العسكري

المباراة يديرها محمد عباس مايو حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ طارق مصطفى مساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد ثاني ومحمود رشدي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وكيرلس نزيه حكم مساعد لتقنية الفيديو.

