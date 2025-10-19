الدوري المصري، زد يعمق جراح بتروجت ويفوز عليه بثنائية

الدوري المصري، حقق فريق زد الفوز على منافسه بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبتروجت السنغالي سيكو سونكو في الدقيقة 29 من اللقاء، ثم تعادل ماتا مجاسا لفريق زد في الدقيقة 44، قبل أن يتمكن شادي حسين من إحراز هدف الفوز لصالح زد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء

أعلن سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت، ومحمد شوقي مدرب فريق زد، التشكيل الرسمي للفريقين، في المواجهة التي انطلقت أحداثها في تمام الخامسة مساء.

تشكيل زد أمام بتروجت

وجاء تشكيل زد لمواجهة بتروجت في الدوري المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - محمد ربيعة - علي جمال لالا

في خط الوسط: أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - محمود صابر - ماتا ماجاسا

في خط الهجوم: أحمد عاطف - شادي حسين.

فريق بتروجت، فيتو

تشكيل بتروجت ضد زد

فيما جاء تشكيل بتروجت ضد زد كالتالي:

بهذه النتيجة رفع زد رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، ارتقى بها للمركز السابع في جدول الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات، وسجل 9 أهداف وإهتزت شباكه 8 مرات

فيما تجمد رصيد بتروجت عند 14 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة مباراتين، وسجل 9 أهداف واستقبل 10

