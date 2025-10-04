السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجونة يتخطى طلائع الجيش بهدف في الدوري المصري

لاعبو الجونة
لاعبو الجونة

الدوري المصري، فاز فريق الجونة على مضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

وفي الشوط الثاني من اللقاء، سيطر الجونة على مجريات الأمور وضغط بقوة مع الدقائق الأولى، لينجح في خطف هدف عن طريق محمد عماد في الدقيقة 56.

بعدها حاول لاعبو طلائع الجيش، العودة للمباراة وتسجيل التعادل إلا أن الفريق العسكري تلقى صدمة بطرد حسام الدين السويسي في الدقيقة 67، ليكمل الطلائع المباراة بـ10 لاعبين.

في الدقائق الأخيرة، استغل الجونة النقص العددي لمنافسه وسيطر على الكرة وسن أكثر من هجمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز الجونة بهدف دون مقابل.

 

ترتيب الجونة وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 9 في المركز السادس عشر.

 

الزمالك يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويتعادل مع غزل المحلة 1-1

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن نفس الجولة، تعادل نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وسجل أحمد ربيع هدف نادي الزمالك في شباك غزل المحلة بالدقيقة 39 عن طريق رأسية مميزة.

ثم سجل محمود صلاح هدف التعادل لـ غزل المحلة بالدقيقة 65.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

أحمد ربيع.

أحمد حمدي.

ناصر ماهر.

أحمد شريف.

خوان بيزيرا.

عمرو ناصر.

وجلس على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الجونة طلائع الجيش الجونة وطلائع الجيش طلائع الجيش ضد الجونة

مواد متعلقة

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الدوري المصري، سيراميكا يتعثر بالتعادل 1-1 أمام الجونة على ملعبه

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads