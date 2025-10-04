الجونة يتخطى طلائع الجيش بهدف في الدوري المصري

الدوري المصري، فاز فريق الجونة على مضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، سيطر الجونة على مجريات الأمور وضغط بقوة مع الدقائق الأولى، لينجح في خطف هدف عن طريق محمد عماد في الدقيقة 56.

بعدها حاول لاعبو طلائع الجيش، العودة للمباراة وتسجيل التعادل إلا أن الفريق العسكري تلقى صدمة بطرد حسام الدين السويسي في الدقيقة 67، ليكمل الطلائع المباراة بـ10 لاعبين.

في الدقائق الأخيرة، استغل الجونة النقص العددي لمنافسه وسيطر على الكرة وسن أكثر من هجمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز الجونة بهدف دون مقابل.

ترتيب الجونة وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 9 في المركز السادس عشر.

الزمالك يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويتعادل مع غزل المحلة 1-1

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن نفس الجولة، تعادل نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

وسجل أحمد ربيع هدف نادي الزمالك في شباك غزل المحلة بالدقيقة 39 عن طريق رأسية مميزة.

ثم سجل محمود صلاح هدف التعادل لـ غزل المحلة بالدقيقة 65.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

أحمد ربيع.

أحمد حمدي.

ناصر ماهر.

أحمد شريف.

خوان بيزيرا.

عمرو ناصر.

وجلس على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر ونبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.