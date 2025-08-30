أشار محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي إلى إقالة مارسيل كولر من القيادة الفنية للنادي تمت في الوقت المناسب.

وأكد محسن صالح: "لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي سيخسر الدوري".

لا خوف على الأهلي تحت قيادة أي مدرب

وقال محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن: "لا خوف على فريق الأهلي تحت قيادة أي مدرب".

الأفضل استمرار ريبييرو

وأكمل: "أنا مع استمرار خوسيه ريبييرو مع الأهلي، وأرى أن المدرب أقل من قيادة الأهلي لكن لست قلقا على الفريق رغم ذلك".

واختتم: "إدارة المنظومة الكروية تحتاج إلى كياسة وخبرة، وكثرة النجوم في الفريق ليست مشكلة إذا كانت هناك شخصية تسيطر عليهم مثلما فعل جوزيه سابقًا".

