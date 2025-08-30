السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي سيخسر الدوري

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

أشار محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي إلى إقالة مارسيل كولر من القيادة الفنية للنادي تمت في الوقت المناسب.

وأكد محسن صالح: "لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي سيخسر الدوري".

 

لا خوف على الأهلي تحت قيادة أي مدرب

وقال محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن: "لا خوف على فريق الأهلي تحت قيادة أي مدرب".

 

الأفضل استمرار ريبييرو 

وأكمل: "أنا مع استمرار خوسيه ريبييرو مع الأهلي، وأرى أن المدرب أقل من قيادة الأهلي لكن لست قلقا على الفريق رغم ذلك".

واختتم: "إدارة المنظومة الكروية تحتاج إلى كياسة وخبرة، وكثرة النجوم في الفريق ليست مشكلة إذا كانت هناك شخصية تسيطر عليهم مثلما فعل جوزيه سابقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محسن صالح مارسيل كولر ريبييرو النادي الأهلي

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. ريبيرو يعلن قائمة الأحمر.. ويستقر على تشكيل القلعة الحمراء لمباراة السماوي.. وهذا مشوار الفريقين بالمسابقة قبل القمة المرتقبة

ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

هل تواصل الأهلي مع موسيماني لخلافة ريبيرو؟ مصدر يرد

حقيقة طلب وزارة الرياضة محاسبة المخطئ في أزمة عقد كولر مع الأهلي

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads