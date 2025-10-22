وزير التعليم العالي: تعزيز برامج دعم الباحثين المصريين وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال

ترأّس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم: الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وإما مارود الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، وشون جونز خبير مشاريع التطوير والتنمية والأستاذ بالجامعة الأمريكية، وفريق عمل الهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء المجلس، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى رفعت والدكتور أيمن فريد على جهودهما في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة، كما رحب بالأعضاء الجدد وبفريق العمل برئاسة الدكتورة ماجي نصيف.

وأكد الوزير أهمية العمل على تطوير برامج جديدة لدعم الباحثين المصريين وتوفير الفرص التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، وبخاصة في الأقاليم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والمعرفة والابتكار.

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي للهيئة، تقريرًا حول نتائج منح فولبرايت لطلبة الدراسات العليا والأساتذة والمهنيين من البلدين، مشيرة إلى تحقيق الهيئة لعدد من النجاحات غير المسبوقة، من بينها تخريج أول باحثة من برنامج الإشراف المشترك للدكتوراه من جامعة أسيوط، وأول خريجة من جامعة الوادي الجديد، وأول طالبة تسافر على برنامج ماجستير إدارة الأعمال للقيادات الجامعية من جامعة عين شمس.

كما تناول العرض البرامج التي تنفذها الهيئة لاستضافة الخبراء والأساتذة الأمريكيين بالجامعات والوزارات المصرية في مجالات الأحياء المائية، وهندسة الاتصالات اللاسلكية، وإدارة الأعمال، والطب، والصحة العامة، والفنون، وصناعة السينما، ودراسات الإعاقة، إلى جانب نشاط الهيئة مع رابطة خريجي فولبرايت في محافظات أسيوط والمنصورة وبورسعيد والإسكندرية.

وتقدم فريق الهيئة بطلب موافقة مجلس الإدارة على منح فولبرايت لبرامج الماجستير، وجمع المادة العلمية للدكتوراه، ومنح الفنون والدراسات الإسلامية، وبرامج مدرسي اللغة الإنجليزية، فضلًا عن زمالة هيوبرت هامفري المخصصة لقيادات الهيئات الحكومية، إلى جانب مشروعات التعاون بين الخبراء الأمريكيين والجامعات والوزارات والهيئات الحكومية المصرية.

كما تضمنت خطة الهيئة تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات لعرض إنجازات خريجي فولبرايت والخبراء الأمريكيين، وخلق فرص لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم المصريين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالفرص الجديدة والمتنوعة التي تقدمها هيئة فولبرايت في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مؤكدًا دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع مجالات التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

