الأرصاد: طقس ربيعي لطيف ينتظر المواطنين غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33



درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

