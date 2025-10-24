الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصرى الكبير،
المتحف المصرى الكبير، فيتو
ads

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير، الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوي آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية.

انتهاء استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة في انتظار الزائرين بقاعتي توت عنخ آمون.. 250 فنانا يقودون الحفل.. أسعار التذاكر تبدأ من 200 جنيها.. ومجلس الوزراء يكشف التفاصيل

وزير الصحة يعلن تنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، مشيرًا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبى الطريق بألوان متناسقة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكبر متحف في العالم افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مكانة مصر السياحية

مواد متعلقة

رابط وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على ديكيداها والتأهل لمجموعات الكونفدرالية

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

13 نوفمبر آخر فرصة، كيف تحجز أراضي الإسكان المتوسط؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية