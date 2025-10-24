عمرو منسي: مهرجان الجونة أصبح ملتقى لكل المبدعين ومنصة لدعم المواهب

قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: إن المهرجان أصبح منصة جامعة لكل المبدعين في مختلف المجالات، وليس فقط في صناعة السينما.

وأضاف أن أحد رواد الأعمال في مجال الموضة عبّر له عن إعجابه قائلًا: "جئت من كثرة ما سمعت عن المهرجان، واكتشفت أنه ملتقى حقيقي لكل المبدعين".

دعم المواهب الشابة في مهرجان الجونة

وأوضح منسي أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي تسعى باستمرار إلى دعم المواهب الشابة عبر تقديم جوائز وحوافز ومنح متنوعة من خلال منصة "سيني جونة"، التي تهدف إلى تمكين صناع السينما العرب وتطوير مشروعاتهم الإبداعية.

دورة استثنائية لمهرجان الجونة 2025

ومن جانبها قالت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: إن الدورة الثامنة من المهرجان كانت "دورة استثنائية في كل شيء"، مشيرة إلى أن الإقبال الجماهيري داخل القاعات كان لافتًا للغاية، سواء في عروض الأفلام الروائية الطويلة أو القصيرة.

وأضافت خوري: إن التفاعل الكبير من الجمهور وصناع السينما يعكس نجاح المهرجان في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، مؤكدة أن الدورات القادمة ستكون أقوى وأكثر تنوعًا على مستوى البرامج والعروض والمشاركات الدولية.

منصة "سيني جونة" (CineGouna Platform) هي المبادرة المهنية التابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أُطلقت بهدف دعم صناعة السينما في العالم العربي وخلق مساحة تفاعلية تجمع بين المواهب الصاعدة والمحترفين وصنّاع القرار في مجال الإنتاج السينمائي.

تتكوّن المنصة من مختبر لتطوير المشاريع ومنصة للالتقاء المشروعات قيد التنفيذ، حيث يحصل المشاركون على فرص تدريب، ومنح مالية، واستشارات فنية تساعدهم على تطوير أفلامهم وإيصالها إلى الساحة الدولية.

وتمثل "سيني جونة" اليوم أحد الأعمدة الأساسية للمهرجان، إذ تُجسّد رؤيته في أن يكون المهرجان مركزًا للابتكار والتواصل الفني، وتساهم في اكتشاف جيل جديد من السينمائيين العرب القادرين على التعبير عن قضايا مجتمعاتهم بلغة سينمائية راقية وإنسانية.

جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل.



جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل.

مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير.

جائزة سينما من أجل الإنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا الإنسانية في الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان ُمرشحة لنيل هذه الجائزة.

نجمة الجونة الخضراء

يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء للأفلام المعنية بالبيئة.

