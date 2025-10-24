الجمعة 24 أكتوبر 2025
حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

حفل ختام مهرجان الجونة
حفل ختام مهرجان الجونة 2025، فيتو

 انطلقت، مساء اليوم، فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وسط أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين سحر السينما وبريق النجوم. 

ويشهد الحفل حضورًا واسعًا لكبار الفنانين وصناع السينما من مصر والعالم العربي، إلى جانب ضيوف دوليين من مختلف أنحاء العالم.

 

إعلان الفائزين بجوائز المهرجان

 من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في مسابقات المهرجان لهذا العام، وسط ترقب واسع من الجمهور والنقاد، لما قدمته الدورة من منافسة قوية بين أكثر من 80 فيلمًا من فئات الروائي الطويل والوثائقي والقصير، اختيرت جميعها لقيمتها الفنية والإنسانية.

"سينما من أجل الإنسانية".. رسالة الجونة المستمرة

تأتي دورة هذا العام تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، تأكيدًا على رسالة المهرجان في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم القضايا الإنسانية والبيئية من خلال الفن السابع.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي الدولي منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تجمع بين الإبداع السينمائي المحلي والعالمي، وتستقطب دعمًا قويًّا من مؤسسات ثقافية دولية.

جوائز تفوق 230 ألف دولار

تمنح إدارة المهرجان هذا العام جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي، تقديرًا لأفضل الأعمال المشاركة.

كما تشمل الجوائز جائزة الجمهور "سينما من أجل الإنسانية" وجائزة "نجمة الجونة الخضراء" التي تُكرّم الأفلام التي تدعم القضايا البيئية والوعي الإنساني.

دورة مميزة واحتفاء بالإبداع العربي

بهذه الدورة، يواصل مهرجان الجونة السينمائي ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات العربية، من حيث تنوع المشاركات وعمق الموضوعات التي تعكس نبض الإنسان وقضايا المجتمع، ليظل الجونة دائمًا عنوانًا لـ السينما الراقية والإنسانية.

