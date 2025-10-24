الجمعة 24 أكتوبر 2025
وفاة والد محمد عاشور رئيس القطاع التجاري لمدينة الجونة ودفن الجثمان بالمنصورة

محمد عاشور
محمد عاشور

أعلن محمد عاشور رئيس القطاع التجاري لمدينة الجونة، وفاة والده الدكتور السعيد عاشور، طالبًا من جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

 

وكتب محمد عاشور منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم انتقل الى رحمة الله تعالى أبي حبيبي الدكتور السعيد عاشور”.

 

وتابع محمد عاشور ناعيا والده: “اللهم اغفر له وارحمه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وباعد بينها وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نور له قبره وأفسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبتها بالقول الثابت اللهم آمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

وشيعت الجنازة منذ قليل، عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم الدفن بمقابر العائلة بالمنصورة.

الجريدة الرسمية