الصور الأولى من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ريد كاربت حفل ختام
ريد كاربت حفل ختام الجونة، فيتو

بدأت، منذ قليل، توافد النجوم وصناع الفن إلى السجادة الحمراء، لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة.

وحضر عدد كبير من الفنانين في الدقائق الأولي من بدء الريد كاربت، والذي حرصوا على الوقوف والتقاط الصور التذكارية.

  حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين بجوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام خلال الحفل، الذي يتوقع أن يشهد حضورا فنيا وسينمائيا كبيرا. 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وضمت دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مسرح مركز الجونة السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

