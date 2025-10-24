5 مشاهد مميزة من الدورة الـ 8 لمهرجان الجونة.. حضور جماهيري كبير.. رسائل محبة لـ يسرا وروح يوسف شاهين.. ودعم صناعة السينما والمواهب الناشئة (صور)

تختتم مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد برنامج حافل استمر خلال الأسبوع الماضي، حيث ضم العديد من الفعاليات واللقاءات والجلسات الحوارية والنقاشية وعروض الأفلام المميزة التي شاركت في دورة هذا العام، ليواصل المهرجان رسالته في دعم السينما.

وتميزت دورة العام الحالي 2025 من عمر المهرجان بخمس مشاهد رئيسية برزت خلال أيامه التي عقدت في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، ونرصد هذه المشاهد كالتالي:

حضور جماهيري كبير

وجاء في بداية المشاهد الرائعة من دورة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، هو الحضور الجماهيري الكبير الذي زين فعاليات المهرجان من ندوات وجلسات حوارية ونقاشية، حيث كان مسرح سيني جونة بمنطقة البلازا يرفع دائما شعار "كامل العدد"، كما تفاعل الحضور مع ما كان يقدم ومع ضيوف الندوات.

رسائل محبة ليسرا وروح يوسف شاهين

وكان من أبرز ما ميز الدورة الثامنة من عمر المهرجان، هي رسائل المحبة التي وجهها الضيوف والجمهور لكل من النجمة يسرا وروح المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حيث احتفى المهرجان بمئوية يوسف شاهين من خلال معرض "باب الحديد"، كما احتفل المهرجان بمرور 50 سنة على بداية يسرا في عالم الفن وذلك من خلال معرض "50 سنة يسرا".

برنامج أفلام متنوع

وشارك في المهرجان هذا العام قرابة الـ 80 فيلما استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور للسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

دعم صناعة السينما والمواهب الناشئة

كالعادة حافظ مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة على التزامه بدعم صناعة السينما وذلك من خلال سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وهي منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث كشف عن الفائزين في دورته هذا العام والذين يتم دعمهم بمجموع جوائز 300 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

وقامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من المنتجة الإسبانية إسيونا باسولا، المخرج والمنتج والكاتب المصري أحمد عامر، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 29 جائزة قيمة على 17 مشروعًا من بين 19 تنافست في المنصة هذا العام.

نجاح كبير لسوق سيني جونة

وخلال الدورة الثامنة، عقد سوق سيني جونة نسخته الأكثر حيوية، بما يحتويه من أقسام جديدة، وعروض مميزة، وشركات رائدة في صناعة السينما، وبالتعاون مع الهيئة المصرية للأفلام، التي دعمت سوق الأفلام عبر شراكات إقليمية ودولية.

وشهد سوق سيني جونة هذه الدورة تطورا ملحوظا، على مستوى الشراكات والتقنيات المتاحة للعرض؛ ليوفّر تجربة ثريّة، تعزّز من مكانته إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى التعاون مع "جيميناي إفريقيا - Gemini Africa" و"المجلس الثقافي البريطاني - British Council"، والإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من "صالون السوق - Le Salon du Marché".

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

