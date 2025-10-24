أنظار العالم تتجه نحو كلاسيكو الأرض الأحد المقبل.. صراع صدارة الليجا يشتعل مبكرا بين ريال مدريد وبرشلونة.. وصدام خاص بين ألونسو وفليك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الأحد المقبل، نحو ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

و يدخل الفريقان المباراة منتشيان بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، واكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6-1، فيما فاز الريال على يوفنتوس 1-0.

ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية قوية في الموسم، وجمع "الملكي" 24 نقطة من 10 مباريات، محققًا 7 انتصارات، 3 تعادلات، ودون أي هزائم حتى الآن.

ريال مدريد يبحث عن استعادة الهيبة وبرشلونة من أجل الصدارة

ويتمنى الفريق بقيادة مدربه تشابي ألونسو استعادة هيبته في مواجهات "الكلاسيكو" بعد خسارته في لقاء الذهاب الموسم الماضي.

وفي المقابل يعيش برشلونة فترة تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي ألمت بعدد من لاعبيه الأساسيين مثل جافي، رافينيا، وليفاندوفسكي، مما أثر على أدائه في بداية الموسم، ويجل الفريق في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها.

ولكن الفريق بقيادة المدرب فليك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على الريال.

واستطاع تشابي ألونسو خلال موسمه الأول مع الفريق أن يعيد الروح والطموح.

ويعتمد ألونسو على أسلوب لعب هجومي منظم مع التركيز على الاستحواذ والتمريرات السريعة، ويعتمد على قدرات فينيسيوس جونيور وترينت ألكسندر أرنولد في استغلال الأطراف.

صراع خاص ألونسو ضد فليك

وينتظر أن يلعب الريال بطريقة 4-3-3 مع الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مع الاعتماد على إرسال الكرات العرضية من الجانبين واستغلال سرعات ومهارات اللاعبين.

على الجانب الآخر، يقود برشلونة المدرب فليك، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات.

ويعتمد فليك على التوازن الدفاعي والهجوم السريع عبر لاعبيه الشباب مثل ويلسون أودوبيرت وراندال كولو مواني الذين يسعون لإثبات جدارتهم في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

ويرجح أن يلعب برشلونة بطريقة 4-2-3-1 مع تقوية الوسط لتعويض غياب ليفاندوفسكي، ومحاولة بناء الهجمات من العمق والاعتماد على السرعة في الأطراف.

تاريخ المواجهات بين عمالقة الليجا

وتحظى مباراة الكلاسيكو بأهمية كبيرة نظرًا للتنافس الشرس بين الريال وبرشلونة، كما أن تاريخ مواجهتهما يؤكد صعوبة توقع الفائز باللقاء.

وحتى أكتوبر 2025، التقى الفريقان في 283 مباراة رسمية في جميع المسابقات، وتمكن الريال من الفوز في 101 مباراة، فيما فاز برشلونة في 97 مباراة، وتعادلا في 85 مباراة.

وكان أكبر انتصار حققه برشلونة هو الفوز 11-1 في كأس الملك عام 1943، بينما أكبر فوز لريال مدريد كان 7-0 في الدوري موسم 1935- 1936.

وعلى مستوى هدافي الكلاسيكو، يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي برشلونة بـ26 هدفًا في الكلاسيكو، بينما يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة ريال مدريد بـ18 هدفًا في المواجهات المباشرة، وكلاهما رحلا عن الفريقين.

