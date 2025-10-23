الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مشاركة الهولندي فرينكي دي يونج في الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد أصبحت محل شك.

إصابة دي يونج قبل الكلاسيكو 

اللاعب لم يتمكن من المشاركة في تدريبات برشلونة بسبب معاناته من المرض، وهو نفس السبب الذي أبعد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن المران.

وأكدت الصحيفة أن تحسن حالة الثنائي خلال الساعات المقبلة سيحسم إمكانية تواجدهما في مباراة الأحد المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشارك دي يونج كبديل في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أولمبياكوس اليوناني والتي حسمها بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهولندي فرينكي دي يونج الكلاسيكو أندرياس كريستنسن أولمبياكوس اليونانى تدريبات برشلونة دوري ابطال اوروبا سبأ مباراة برشلونة

مواد متعلقة

3 سيناريوهات ترسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الكاف يعلن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

أندية السعودية تترقب مصير محمد صلاح مع ليفربول بعد أزمة الدكة

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية