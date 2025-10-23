برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مشاركة الهولندي فرينكي دي يونج في الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد أصبحت محل شك.

إصابة دي يونج قبل الكلاسيكو

اللاعب لم يتمكن من المشاركة في تدريبات برشلونة بسبب معاناته من المرض، وهو نفس السبب الذي أبعد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن المران.

وأكدت الصحيفة أن تحسن حالة الثنائي خلال الساعات المقبلة سيحسم إمكانية تواجدهما في مباراة الأحد المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشارك دي يونج كبديل في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أولمبياكوس اليوناني والتي حسمها بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

