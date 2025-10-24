معادلة رقم جوارديولا، فليك على أعتاب إنجاز تاريخي أمام ريال مدريد

يستعد هانز فليك، مدرب برشلونة، لتحقيق إنجاز تاريخي إذا تمكن من الفوز على ريال مدريد يوم الأحد المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فليك على بعد فوز واحد فقط من معادلة رقم بيب جوارديولا كأكثر مدربي برشلونة تحقيقًا للانتصارات المتتالية ضد ريال مدريد.

وكان جوارديولا قد حقق خمس انتصارات متتالية خلال توليه قيادة الفريق، بينما سجل فليك أربعة انتصارات جميعها في الموسم الماضي بموسمه الأول مع البارسا.

وجاءت أولى انتصارات فليك بعد الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة في سانتياجو برنابيو، وأسهمت في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه في مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، كما حقق البارسا انتصارين آخرين على ريال مدريد، الأول في كأس السوبر الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين، والثاني في كأس ملك إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يسبق لأي مدرب أن حقق أربعة انتصارات متتالية في الكلاسيكو ضمن موسم واحد، منذ موسم 1982-1983، ليصبح فليك ثاني مدرب في تاريخ برشلونة يقترب من الرقم القياسي، ولا يتفوق عليه سوى جوارديولا صاحب خمس انتصارات بين موسمي 2008-2009 و2010-2011.

وفي حال فوزه بالكلاسيكو يوم الأحد، سينضم فليك إلى قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الكلاسيكو، معادلًا رقم جوزيه مورينيو، الذي حقق خمس انتصارات في 19 مباراة، بينما يتصدر القائمة ميجيل مونوز، وجوارديولا، وكارلو أنشيلوتي، ويوهان كرويف، وزين الدين زيدان.

برشلونة يصعد للمحكمة الرياضية بعد تأييد إيقاف فليك أمام ريال مدريد

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يخطط للتصعيد بعد رفض لجنة الاستئناف قرار إلغاء عقوبة هانز فليك المدير الفني للفريق بعد طرده أمام جيرونا، لكي يتم السماح له بقيادة الفريق من مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يصر على جلوس هانز فليك على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد، وسيلجأ النادي للمحكمة الإدارية للرياضة "TAD" لمحاولة منح الألماني حق قيادة الفريق في هذه المباراة الهامة والطعن في طرد فليك أمام جيرونا.

وفي حالة عدم نجاح الاستئناف المقدم للمحكمة الإدارية للرياضة سيجلس ماركوس سورج مساعد فليك على مقاعد البدلاء ويقود المباراة بدلًا من المدرب الألماني، والذي سيكون في تواصل دائم مع جهازه الفني.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مباراة ريال مدريد بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب جيرونا بهدفين لهدف واحد، وأولمبياكوس بستة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.

