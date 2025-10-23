ماذا قدم الهلال والاتحاد في الموسم الحالي قبل كلاسيكو الدوري السعودي؟

يلتقي فريق الاتحاد غدا الجمعة، مع نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن 25 /26.

الاتحاد ضد الهلال

وشهدت الجولات الخمس الماضية تعثرًا لفريقي الاتحاد والهلال ما أبعدهما نسبيًا عن المزاحمة على صدارة جدول ترتيب المسابقة التي يحتلها فريق النصر بالعلامة الكاملة (15 نقطة).

أرقام الاتحاد والهلال

فريق الاتحاد حسم الفوز بثلاث مباريات ولكنه تعثر مرتين مرة بتعادل وأخرى بخسارة، عكس في الهلال الذي فاز بـ 3 مباريات مقابل تعادلين.

ويتقارب الفريقين بجدول ترتيب الموسم الجاري من دوري روشن، فيحتل فريق الاتحاد المركز الخامس برصيد (10) نقاط بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الرابع.

الاتحاد لعب 5 مباريات فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل مباراة وخسر مباراة فيما سجل لاعبه 11 هدف واستقبل 7 أهداف وجمع 10 نقاط في المركز الخامس.

بينما الهلال لعب 5 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل مباراتين وسجل 15 هدفا واستقبل 6 أهداف وجمع 11 نقطة.

