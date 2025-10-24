الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك ضده

حسني
حسني

 علق أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.

أسامة حسني ينفي الإساءة للزمالك

 وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: كنت أتحدث في البرنامج منذ يومين، لكن بعض الأشخاص اجتزأوا كلامي وفسروه بطريقة بعيدة تمامًا عن الحقيقة ولم أقصد مطلقًا الإساءة لنادي الزمالك أو لأي نادٍ آخر، بل على العكس، أنا أكنّ كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره".


وأضاف: "التصريحات التي أطلقتها كانت في سياق الرد على أحمد سليمان، الذي وجّه انتقادات للأهلي وتحدث عن إنفاق مليارات الجنيهات ورأيت أن هذا الكلام غير لائق أن يُقال على الهواء من عضو مجلس إدارة في نادٍ كبير، فكان من الطبيعي أن أوضح وجهة نظري دون أي تجاوز".

وتابع حسني موضحًا: "العلاقة بين جميع الأندية المصرية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل ونحن نسعى دومًا لنبذ التعصب، وأذكّر أنني كنت أحد المشاركين في أول بث مباشر مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك قبل نحو شهر، يوم مباراة القمة، وكان الهدف من هذه المبادرة التاريخية هو نشر روح التفاهم والاحترام بين الناديين الكبيرين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد سليمان ادارة نادي الزمالك الأعلي لتنظيم الإعلام لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

لاعب ارتكاز وحيد في قائمة الزمالك أمام ديكيداها

ماذا قدم الهلال والاتحاد في الموسم الحالي قبل كلاسيكو الدوري السعودي؟

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

3 سيناريوهات ترسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الكاف يعلن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

فابريزيو رومانو: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

برلمانية أوروبية: يجب زيادة مساعدات غزة بشكل فوري

الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بزوال الهموم والتخلص من الأحزان

أمين «البحوث الإسلامية» على منبر الأزهر: السلام ضرورة وجودية وسنة كونية

غزوة مؤتة، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية