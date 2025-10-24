أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك ضده

علق أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.

أسامة حسني ينفي الإساءة للزمالك

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: كنت أتحدث في البرنامج منذ يومين، لكن بعض الأشخاص اجتزأوا كلامي وفسروه بطريقة بعيدة تمامًا عن الحقيقة ولم أقصد مطلقًا الإساءة لنادي الزمالك أو لأي نادٍ آخر، بل على العكس، أنا أكنّ كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره".



وأضاف: "التصريحات التي أطلقتها كانت في سياق الرد على أحمد سليمان، الذي وجّه انتقادات للأهلي وتحدث عن إنفاق مليارات الجنيهات ورأيت أن هذا الكلام غير لائق أن يُقال على الهواء من عضو مجلس إدارة في نادٍ كبير، فكان من الطبيعي أن أوضح وجهة نظري دون أي تجاوز".

وتابع حسني موضحًا: "العلاقة بين جميع الأندية المصرية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل ونحن نسعى دومًا لنبذ التعصب، وأذكّر أنني كنت أحد المشاركين في أول بث مباشر مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك قبل نحو شهر، يوم مباراة القمة، وكان الهدف من هذه المبادرة التاريخية هو نشر روح التفاهم والاحترام بين الناديين الكبيرين".

