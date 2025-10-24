الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية،فيتو

تنطلق اليوم الجمعة، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الـ25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيلية المهرجان. 

وتقام فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.  

فيما تقام فعاليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم السبت بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.  


ووصلت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.  

وتشمل الفرق المشاركة كل من: رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذي يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.  
تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة، خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية اليوبيل الفضي ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم الفرق الأجنبية القرية الاولمبية محافظة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أهمية تناول البروتين في الإفطار

بشكل فوري، ترامب يعاقب كندا بسبب فيديو للرئيس الأسبق ريجان

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

لك الحق في الدعاية ولكن، محظورات على مرشحي الانتخابات وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية