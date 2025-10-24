اليوم، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ 25

تنطلق اليوم الجمعة، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الـ25 اليوبيل الفضي للمهرجان بديفيلية المهرجان.

وتقام فعاليات الديفيليه أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بمشاركة 25 فرقة عربية وأجنبية، حيث تتزامن احتفالات اليوبيل الفضي للمهرجان مع الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

فيما تقام فعاليات حفل الافتتاح في الثامنة من مساء يوم السبت بالمسرح الروماني بالطريق الدائري.



ووصلت عدد من الفرق الأجنبية المشاركة في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، إلى مقر إقامة الفرق بالقرية الأولمبية.

وتشمل الفرق المشاركة كل من: رومانيا، وفلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان،بولندا، وأوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 25 عن بوستر المهرجان لهذا العام، والذي يقام وسط اهتمام كبير من كافة وسائل الإعلام.

تستعد محافظة الإسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة، خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

