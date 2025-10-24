الجمعة 24 أكتوبر 2025
على مرأى ومسمع من المارة، رجل يمزق جسد زوجته أمام مطعم بالقليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته عدة طعنات قاتلة أمام أحد المطاعم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مما أسفر عن وفاتها في الحال أمام المارة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة حادة بين الزوجين بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، حيث استل الزوج سلاحا أبيض، وسدد عدة طعنات متفرقة لزوجته حتى سقطت جثة هامدة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني بالمنطقة، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، بينما نُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان بالمنطقة.

