محافظ القليوبية يهنئ بسملة وتغريد لتفوقهما في مسابقة تحدى القراءة العربي

هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الطالبتين المتفوقتين بسملة صلاح الدين، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، وتغريد محمد عبدالعليم، من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، وذلك بمناسبة فوزهما المشرف في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

وقد حصلت الطالبة بسملة صلاح الدين على المركز الثاني في فئة ذوي الهمم، بينما حققت الطالبة تغريد محمد عبدالعليم المركز الرابع في ذات المسابقة، عقب مشاركتهما المتميزة في الحفل الختامي الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، وشهد تتويج الفائزين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشهد الموسم التاسع من المسابقة منافسة استثنائية بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 132 ألف مدرسة تمثل 50 دولة عربية وأجنبية، مما يجعل فوز الطالبتين من القليوبية إنجازًا عربيًا مشرفًا يُحتفى به على نطاق واسع.

وأكد محافظ القليوبية أن الطالبتين بسملة وتغريد تمثلان نموذجًا مشرفًا في الإصرار والعزيمة والطموح، ومصدر فخر لأبناء المحافظة ومصر بأكملها، مشيدًا بجهود الأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع القائمين على العملية التعليمية في دعم المواهب الطلابية ورعايتها.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للطالبتين، مشيرًا إلى أن فوز بسملة بالمركز الثاني في فئة ذوي الهمم يُجسد انتصار الإرادة التي لا تُقهر، وأن تفوق تغريد التي قرأت 550 كتابًا وأصبحت بطلة مصر من بين أكثر من 17 مليون مشارك، يؤكد أن براعم اليوم هم قادة المستقبل.



وشدد المحافظ على أن محافظة القليوبية تؤمن بقدرات أبنائها اللامحدودة وستواصل دعمهم وتمكينهم لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وجدير بالذكر أن الطالبة تغريد محمد عبدالعليم (18 عامًا)، بطلة مصر في المسابقة، قرأت 550 كتابًا، وتُعد القراءة والمطالعة والشعر والتصوير من أبرز هواياتها، وتحلم بأن تُصبح طبيبة وخبيرة في اللغة العربية.

