الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يهنئ بسملة وتغريد لتفوقهما في مسابقة تحدى القراءة العربي

الطالبات الفائزات
الطالبات الفائزات في تحدي القراءة، فيتو

هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الطالبتين المتفوقتين بسملة صلاح الدين، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، وتغريد محمد عبدالعليم، من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، وذلك بمناسبة فوزهما المشرف في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

بسملة صلاح.. ابنة القليوبية تفوز بالمركز الثاني في «تحدي القراءة العربي» لذوي الهمم

توافد النجوم على ريد كاربت فيلم “المستعمرة” بالجونة السينمائي ( صور)

وقد حصلت الطالبة بسملة صلاح الدين على المركز الثاني في فئة ذوي الهمم، بينما حققت الطالبة تغريد محمد عبدالعليم المركز الرابع في ذات المسابقة، عقب مشاركتهما المتميزة في الحفل الختامي الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، وشهد تتويج الفائزين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشهد الموسم التاسع من المسابقة منافسة استثنائية بمشاركة أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 132 ألف مدرسة تمثل 50 دولة عربية وأجنبية، مما يجعل فوز الطالبتين من القليوبية إنجازًا عربيًا مشرفًا يُحتفى به على نطاق واسع.

وأكد محافظ القليوبية أن الطالبتين بسملة وتغريد تمثلان نموذجًا مشرفًا في الإصرار والعزيمة والطموح، ومصدر فخر لأبناء المحافظة ومصر بأكملها، مشيدًا بجهود الأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع القائمين على العملية التعليمية في دعم المواهب الطلابية ورعايتها.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة للطالبتين، مشيرًا إلى أن فوز بسملة بالمركز الثاني في فئة ذوي الهمم يُجسد انتصار الإرادة التي لا تُقهر، وأن تفوق تغريد التي قرأت 550 كتابًا وأصبحت بطلة مصر من بين أكثر من 17 مليون مشارك، يؤكد أن براعم اليوم هم قادة المستقبل.


وشدد المحافظ على أن محافظة القليوبية تؤمن بقدرات أبنائها اللامحدودة وستواصل دعمهم وتمكينهم لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وجدير بالذكر أن الطالبة تغريد محمد عبدالعليم (18 عامًا)، بطلة مصر في المسابقة، قرأت 550 كتابًا، وتُعد القراءة والمطالعة والشعر والتصوير من أبرز هواياتها، وتحلم بأن تُصبح طبيبة وخبيرة في اللغة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القليوبية اليوم المهندس ايمن عطية تحدى القراءة العربي أيمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يبحث تنفيذ مبادرات بيع اللحوم بـ 300 جنيه للكيلو

تعليم القليوبية تعلن فوز تغريد محمد عبدالعليم بالمركز الرابع في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

محافظ القليوبية يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين في حادث أبو سمبل

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية