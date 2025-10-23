الخميس 23 أكتوبر 2025
محافظات

بالأسماء، القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالفيوم

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات اوائل شهر نوفمبر المقبل.

بداية فترة الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تُجرى الدعاية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الكراهية أو التمييز أثناء الدعاية، وتضم الكشوف النهائية أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية، في الدوائر الانتخابية المختلفة على مستوى المحافظة.

 

الإدارية العليا تؤيد ترشيح حسن هيصا في انتخابات مجلس النواب

اختيار محمود خليل لعضوية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب

وتشهد محافظة الفيوم منافسة قوية بين عدد من المرشحين البارزين، في ظل استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتأمين سير العملية الانتخابية وتسهيل إجراءات التصويت للمواطنين.

رئيس الوزراء في مؤتمر حاسم: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ولدينا بنية احتياطية فعالة.. "مدبولي": قطرة دم واحدة تراق على الطرق لا تساوي الإنجازات.. و30% من حركة النقل على "الإقليمي"

الجريدة الرسمية