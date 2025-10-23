بالأسماء، القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالفيوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات اوائل شهر نوفمبر المقبل.

بداية فترة الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تُجرى الدعاية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الكراهية أو التمييز أثناء الدعاية، وتضم الكشوف النهائية أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية، في الدوائر الانتخابية المختلفة على مستوى المحافظة.

وتشهد محافظة الفيوم منافسة قوية بين عدد من المرشحين البارزين، في ظل استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتأمين سير العملية الانتخابية وتسهيل إجراءات التصويت للمواطنين.

