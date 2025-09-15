الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عقوبات جديدة لمواجهة هدر المياه

هدر المياه، فيتو
هدر المياه، فيتو

تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس وأصدره رئيس الجمهورية مؤخرًا، استحداث عقوبات جديدة لمواجهة ظاهرة هدر المياه.

 

الحبس والغرامة المالية 

حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة المالية كل من يسيء استخدام المياه بإهدارها أو استخدامها في غير المخصص لها، ومن يتجاوز في استخدامها في غير سبب التعاقد مع المرفق.

 

استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة للعقوبة وفقا لنص القانون كالتالي:

 المادة"68" من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي تنص على الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة المعتمدة.

 

مزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز

كما تنص المادة "74" على مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.

