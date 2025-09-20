الأهلي يحدد موعد الانتخابات الإثنين المقبل

استقر مجلس إدارة الأهلي على تحديد يوم 31 أكتوبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وبات من المقرر أن يعلن الأهلي رسميا موعد انتخاباته المقبلة عقب اجتماعه المقرر له بعد غد الإثنين والذي يدعو من خلاله أعضاء العمومية للمشاركة في الانتخابات.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، مرانا استشفائيا اليوم السبت، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة حرس الحدود الثلاثاء القادم في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

