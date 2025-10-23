تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، وتواجدت معظم المؤشرات في المنطقة الحمراء.



ففي المملكة العربية السعودية



انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16%، وتقدر بـ 23 نقطة، ليصل إلي 11562 نقطة بقيم تداول إجمالية 7 مليارات ريال.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.35% وتقدر بـ 33 نقطة، ليصل إلي 8816 نقطة بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.



وفي الإمارات



تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% وتقدر بـ 8 نقاط ليصل إلي 5981 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% وتقدر بـ25 نقطة ليصل إلي 10202 نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق في انتظار اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة وتحركات أسعار النفط العالمية والمتوقع لها الارتفاع بعد فرض المزيد من العقوبات علي روسيا.

