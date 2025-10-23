الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش يدرس التأمين الإثيوبي بالفيديو قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 بدأ الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز دراسة فريق التأمين الإثيوبي بالفيديو قبل مواجهته الاحد القادم في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهاز الفني لفريق بيراميدز علي بعض مباريات الفريق الإثيوبي الاخيرة وابرزها مبارتيه أمام مالدينجي بطل زنزبارفي الدور التمهيدي بالبطولة ليتم دراستها بشكل دقيق وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق 

ومن المنتظر ان يتم عرض لقطات من تلك الفيديوهات للاعبين بمحاضرة فيديو.


موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز


ويلتقي فريقا بيراميدز والتأمين الإثيوبي في السابعة مساء الأحد القادم استاد الدفاع الجوي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.
 

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي 


ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.


وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3  في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بيراميدز وفاركو


وفاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا التأمين الإثيوبي مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز يورتشيتش

مواد متعلقة

الكوكي يعاقب لاعبي المصري بعد فقدان صدارة الدوري

موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة المصري القادمة بعد فقدان صدارة الدوري

صدمة في المصري قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

بعد إصابته في مباراة سموحة، فحوصات طبية وأشعة تشخيصية لـ ميدو جابر

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أياكس برباعية في الشوط الأول

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش للمفتي

وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لقفزة تاريخية

رسميا، عقوبات كبيرة على بيراميدز بعد أزمة مباراة الأهلي في دوري مواليد 2007

الأهلي يستقبل طفلًا من مشجعيه قبل السفر لإجراء عملية زرع نخاع (صور)

وزير المالية الإسرائيلي يعتذر بسبب تصريحاته عن السعودية

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية