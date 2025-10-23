طرح تذاكر مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

أعلنت شركة “تذكرتي” عن طرح تذاكر مباراة المصري والاتحاد الليبي، والمقرر إقامتها الأحد القادم ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية دور ال ٣٢..حجز مباراة "النادي المصري ونادي الإتحاد الليبي" متاح الآن.

احجز واستلم تذكرتك وتذكرتي Fan ID دلوقتي



يذكر أنه تقرر تخصيص خمسة آلاف مشجع للنادي المصري في المباراة بعد الاجتماع الأمني التي تم بالسويس ومثله محسن عنان ممثل الاتحاد المصري والمدير التنفيذي لمنطقة السويس.



موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية



ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضيفه فريق الاتحاد الليبي في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويبدأ الفريق البورسعيدي استعداداته اليوم باستئناف تدريباته لاسيما أن المباراة أمامها ثلاثة أيام فقط.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

مباراة المصري وسموحة

وتعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

وتراجع فريق النادي المصري إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.