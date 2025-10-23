الخميس 23 أكتوبر 2025
صدمة في المصري قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تأكد غياب صلاح محسن نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي. 

غياب صلاح محسن  نجم المصري عن مباراة الأهلي

يأتي ذلك بعد حصوله على  الإنذار الثالث في مباراة الأمس أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة الاهلي والمصري 

ويلتقي فريق المصري بنظيره فريق الاهلي على ستاد الجيش ببرج العرب  في  الثامنة مساء الأحد الموافق الثاني من نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

مباراة المصري وسموحة

وتعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

وتراجع فريق النادي المصري الي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الـ8  في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ15 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة.

