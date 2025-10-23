موعد مباراة المصري القادمة بعد فقدان صدارة الدوري

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة بالبطولة الكونفدرالية، بعد تعادله أمس أمام سموحة وفقدان صدارة الدوري الممتاز لصالح الاهلي .

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية



ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال مهام مراقبة التحكيم.

مباراة المصري وسموحة

وتعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

وتراجع فريق النادي المصري الي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

