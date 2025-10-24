خطط جامعة الوادي الجديد لدعم الطلبة نفسيا واجتماعيا

أشاد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، الدكتور مصطفى محمود، بدور الجامعة فى تحقيق أهداف التنمية والجهود العظيمة التي بدورها وضعت الجامعة في منافسة مع الجامعات العالمية خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بقيادة الدكتور عبد العزيز طنطاوي- رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، لأعضاء المراكز والوحدات التي تعمل تحت مظلة الدعم النفسي والاجتماعي بالجامعة: " مركز الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين – مركز الإرشاد الأسري والنفسى – مركز حفظ التراث والدراسات الأثرية – وحدة مناهضة العنف ضد المرأة – وحدة تدريب وتطوير المرأة – وحدة المرأة الآمنة".

وأكد الدكتور مصطفى محمود أهمية توحيد خطط المراكز والوحدات المختلفة بالجامعة التي تعمل تحت مظلة الدعم النفسي والاجتماعي وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب والعاملين بالجامعة وخارج الجامعة.

وناقش أعضاء المركز خطة العمل والتطوير والموضوعات المقترح تفعيلها عن طريق الندوات واللقاءات الحوارية والفعاليات المختلفة والحملات داخل كليات الجامعة.

وأكد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، أنه تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات جاء أهمها: التوصية بالتكامل بين كلية الطب البشرى وكلية الآداب قسم علم النفس وكلية التربية قسم علم النفس والصحة النفسية وذلك لتقديم العلاج النفسي للحالات التي بحاجة لذلك وأيضا الحالات التى يتم اكتشافها أثناء عقد الفعاليات داخل الجامعة وكلياتها أو خارج الجامعة، كما تم التوصية بتفعيل وحدة رصد المشكلات وإعداد قاعدة بيانات تضم كافة المشكلات بالمجتمع المحلى ودراستها وبحثها لتقديم الحلول لها ووضعها في خطة المركز.

