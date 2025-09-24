جامعة الوادي الجديد الأهلية ترد على منشورات مضللة عن وظائف بالمدن الجامعية

تقدمت جامعة الوادي الجديد الأهلية بخالص التهنئة إلى جميع منتسبيها وأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.



ونشرت جامعة الوادي الجديد الأهلية بيانًا رسميا لها جاء فيه: انطلاقا من مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحرصًا على سد العجز في العمالة، أعلنت جامعة الوادي الجديد، عن شغل عدد من الوظائف المؤقتة بالمدن الجامعية لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى منظومة العمل داخل هذه الجامعة الوليدة. وقد جرى نشر الإعلان رسميًا عبر الصفحات الرسمية لكل من جامعة الوادي الجديد الأهلية وجامعة الوادي الجديد الحكومية.

وعلى الرغم من أن إجراءات التعيين لم تُستكمل بعد، حيث لم تُعقد أي اختبارات أو مقابلات ولم تُبرم أي عقود مع المتقدمين، فقد رصدت الجامعة مؤخرًا تداول بعض الصفحات غير الرسمية لمعلومات مغلوطة وكاذبة بشأن مستوى الأجور اليومية المقررة للمتقدمين لهذه الوظائف.

وإذ تؤكد جامعة الوادي الجديد، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع، فإنها ترى في ترويج مثل هذه الادعاءات إساءة مباشرة لسمعتها ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، فضلا عما قد تسببه من بلبلة وتعكير للصفو العام وتعيد الجامعة التشديد على التزامها الدائم بالوضوح والمصداقية في كل ما يتعلق بإعلاناتها وإجراءاتها.

وانطلاقًا من مسؤولية ها القانونية والمجتمعية، فقد شرعت الجامعة بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة ضد كل من نشر أو تداول تلك الأخبار الكاذبة.

وتدعو الجامعة في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والموضوعية والاعتماد على المصادر الرسمية للجامعة، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال البيانات الإعلامية الصادرة عنها.





