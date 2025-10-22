لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد

أطلق فرع الهلال الأحمر بمحافظة الوادي الجديد، على مدار ٣ أيام، الأسبوع الجاري، فعاليات حملة "Red Week"، في حرم جامعة الوادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات جميع فروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية، تحت إشراف المركز العام وبالتنسيق مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وأوضحت أسماء حجازي مسئول الشباب والإغاثة بفرع الهلال الأحمر بالوادي الجديد، أن الحملة العام الجاري أطلقت تحت شعار "جدد طاقتك" كمنطلق جديد للدعم النفسي للطالبات في بداية العام الدراسي، بهدف تعزيز الوعي، وتنمية مهارات الطالبات، وتحفيزهن على الإبداع ومواجهة التحديات.

وأشارت أسماء حجازي، إلى أن الهدف من الحملة نشر فكر العمل التطوعي والتعريف بتاريخ الهلال الأحمر المصري ودوره العظيم في السلم والحرب كمنظمة إغاثية في أزمة غزة والسودان والأزمات والكوارث التي مرت بها مصر؛ كما يهدف إلى توضيح كيفية التطوع بالهلال الأحمر المصري.

من جانبه أشاد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالوادي الجديد، بأهمية الحملة التي تنفذ تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي لنشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجًا، الي جانب التوعية بالتغذية الصحية السليمة، من خلال تقديم نصائح وإرشادات علمية تساهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب وتعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازنًا، ورفع الوعي بالإسعافات الأولية.

وأوضح العديسي، أن الحملة تأتي ضمن الأولويات القومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بدور وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وكذلك دور الهلال الأحمر المصري وأهمية التطوع ضمن أنشطته الإنسانية، مما يفتح أبوابًا للتغيير والمساهمة في خدمة المجتمع.

وفي ذات السياق؛ قام فريق عمل وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد، بالتعريف بخدمات الوحدة وأهم إنجازاتها، مع الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة طلاب وطالبات الجامعة.

شهدت الحملة مشاركة متميزة من مجموعة من المتطوعين الجدد، تأكيدًا على روح التعاون والعمل المجتمعي داخل الجامعة.

وتأتي حملة "جدد طاقتك" ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتوعية شباب الجامعات، وتمكينهم من التفوق الدراسي، والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة.

