الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الولايات المتحدة: لن نتسامح مع منظمات تهريب المخدرات الدولية

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

قال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع منظمات تهريب المخدرات الدولية.

مخدرات في المحيط الهادئ

وأفادت وكالة «رويترز» أمس الأربعاء، باستهداف الجيش الأمريكي قاربا يشتبه بأنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

 

غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "نفذنا غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات.. الغارة نفذت في المياه الدولية وقتل فيها إرهابيان يهربان المخدرات ولم يصب أي من جنودنا".

 

عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "إرهابيو المخدرات الذين يريدون جلب السم إلى شواطئنا لن يجدوا ملاذا آمنا في منطقتنا.. عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا".

