الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يستهدف قاربا بالمحيط الهادئ وبيان عاجل من وزير الحرب

هيجسيث، فيتو
هيجسيث، فيتو

أفادت وكالة «رويترز» باستهداف الجيش الأمريكي قاربا يشتبه بأنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.

 

غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "نفذنا أمس غارة مميتة بشرق المحيط الهادئ على سفينة لمنظمة إرهابية تمارس الاتجار بالمخدرات.. الغارة نفذت في المياه الدولية وقتل فيها إرهابيان يهربان المخدرات ولم يصب أي من جنودنا".

 

عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا

وتابع وزير الحرب الأمريكي: "إرهابيو المخدرات الذين يريدون جلب السم إلى شواطئنا لن يجدوا ملاذا آمنا في منطقتنا.. عصابات المخدرات تشن حربا على حدودنا مثل الحرب التي شنتها القاعدة على بلدنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحيط الهادئ الجيش الأمريكي الاتجار بالمخدرات وزير الحرب الأمريكي هيجسيث عصابات المخدرات

مواد متعلقة

قالوا عني جاسوس، باسم يوسف يروى حكاية صورته بملابس الجيش الأمريكي (فيديو)

أكسيوس: الجيش الأمريكي قتل 32 شخصًا قبالة سواحل فنزويلا دون أدلة

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

البنتاجون يدرس اللجوء لاختبارات كشف الكذب لمواجهة التسريبات

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

‏Recording Academy تعلن إطلاق GRAMMY House Giza لعام 2026 من سفح الأهرامات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام السوبر المصري بالإمارات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads