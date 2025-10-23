الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"روساتوم": العقوبات الأمريكية قد تحرم واشنطن من اليورانيوم الروسي

روسيا
روسيا

حذر مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا إلى حرمان الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي المخصب.

وأكد ليخاتشوف أن أي تدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد ينعكس سلبا على التعاون بين البلدين في إمدادات اليورانيوم اللازم للمفاعلات الأمريكية.

وردا على سؤال حول احتمال تأثر صادرات اليورانيوم الروسية بالعقوبات الجديدة، قال: "لا تستهدف هذه العقوبات قطاع الطاقة النووية لكن أي توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى تداعيات سلبية على إمداداتنا إليها".

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة ضد روسيا، طالت عملاقي النفط الروسي "روسنفت" و"لوك أويل" وفروعهما.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، وتأكيده نيته الاجتماع معه في وقت لاحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسآتوم العقوبات الأمريكية اليورانيوم الروسي العقوبات الامريكية الجديدة

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads