الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: الجيش الأمريكي قتل 32 شخصًا قبالة سواحل فنزويلا دون أدلة

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

كشف موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الثلاثاء أن الجيش الأمريكي قتل 32 شخصا على الأقل في 7 ضربات قبالة سواحل فنزويلا دون أن يخبر الكونجرس أو الشعب من كان المستهدف ودون تقديم أي أدلة على ارتكابه جريمة.

أكسيوس: الجيش الأمريكي قتل 32 شخصا على الأقل قبالة سواحل فنزويلا دون أدلة

وذكر موقع اكسيوس في تقريره أن الولايات المتحدة تشن حملة عسكرية منذ 8 أسابيع في البحر الكاريبي لتحقيق هدفين: مكافحة تهريب المخدرات، وربما الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "رسميا، أننا موجودون لوقف تجار المخدرات الإرهابيين. سنفجر قواربهم ولسنا في عجلة من أمرنا".

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب فوضت وكالة المخابرات المركزية سرا بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.

وقال مصدر مطلع شارك في مناقشات العملية: "الأمر لا يقتصر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحسب، بل يشمل جميع قدراتنا الاستخباراتية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تعرف مكان مادورو، وأين يقيم، وأين يذهب. لو أردنا قتله بصاروخ، لفعلنا ذلك الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الأمريكي فنزويلا الكونجرس

مواد متعلقة

رئيس كولومبيا يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads