أكسيوس: الجيش الأمريكي قتل 32 شخصًا قبالة سواحل فنزويلا دون أدلة

كشف موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الثلاثاء أن الجيش الأمريكي قتل 32 شخصا على الأقل في 7 ضربات قبالة سواحل فنزويلا دون أن يخبر الكونجرس أو الشعب من كان المستهدف ودون تقديم أي أدلة على ارتكابه جريمة.

أكسيوس: الجيش الأمريكي قتل 32 شخصا على الأقل قبالة سواحل فنزويلا دون أدلة

وذكر موقع اكسيوس في تقريره أن الولايات المتحدة تشن حملة عسكرية منذ 8 أسابيع في البحر الكاريبي لتحقيق هدفين: مكافحة تهريب المخدرات، وربما الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "رسميا، أننا موجودون لوقف تجار المخدرات الإرهابيين. سنفجر قواربهم ولسنا في عجلة من أمرنا".

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب فوضت وكالة المخابرات المركزية سرا بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.

وقال مصدر مطلع شارك في مناقشات العملية: "الأمر لا يقتصر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فحسب، بل يشمل جميع قدراتنا الاستخباراتية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تعرف مكان مادورو، وأين يقيم، وأين يذهب. لو أردنا قتله بصاروخ، لفعلنا ذلك الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.