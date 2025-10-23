ضبط 600 كيلو جرام جبنة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخصوص

شنت فرق التفتيش التابعة للإدارة الصحية بالخانكة حملة مكبرة على المحال العامة والمخازن بنطاق مدينة الخصوص – محافظة القليوبية، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية على متابعة ومراقبة المنشآت الغذائية؛ للتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

وأسفرت حملة القليوبية، التي جرت بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبقيادة الدكتورة حاتم الشامي، مدير الإدارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت، المدير الوقائي بالإدارة، عن ضبط 600 كجم من الجبن الأبيض متغيرة الصفات الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كانت محفوظة داخل أوعية غير مطابقة ويتم تداولها بطريقة غير صحية.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر آخر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، إضافة إلى تحرير محضر ضد المسئول لعدم حمله شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية.

وأوصت اللجنة بـغلق المخزن إداريًا لإدارته بدون ترخيص، ولوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



