ترامب: نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة تايم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان غريبا، لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أن انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية قريبٌ جدا، وفقًا لخبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

ترامب يخطط لزيارة غزة

وقال ترامب: “أخطط لزيارة غزة”.

وفي وقت سابق من الإسبوع الماضي، أعرب ترامب عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

الرئيس الأمريكي أجرى محادثات جيدة جدا خلال الأيام الماضية

وفي مقابلة أذاعتها شبكة فوكس بيزنس اليوم الخميس، قال ترامب: “آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولا أخرى تنضم. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية سينضم الجميع”.

وذكر الرئيس الأمريكي، أنه أجرى محادثات جيدة جدا خلال الأيام الماضية مع دول أبدت استعدادها للانضمام إلى الاتفاقيات.

